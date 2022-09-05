Охрана посольства РФ в Кабуле усилена после теракта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - После теракта в Афганистане, в результате которого погибли два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле, охрана посольства была незамедлительно усилена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня утром, буквально три часа назад, произошел террористический акт. Неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел нашего посольства, погибли два наших товарища, и незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра", - сказал Лавров в понедельник в Москве, открывая встречу со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

По словам министра, "привлечены дополнительные силы талибских властей (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ - ИФ), задействованы возможности служб разведки и контрразведки Афганистана".

"Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", - заявил глава российского МИД.