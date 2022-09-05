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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В Белоруссии обвиняемые в заговоре с целью захвата власти получили 11 и 10 лет колонии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Минске вынес приговоры обвиняемым по уголовному делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии, сообщило в понедельник госагентство БелТА.

"Сегодня в суде Минского района вынесли приговор по делу о заговоре с целью захвата власти. Обвиняемый Юрий Зенкович был приговорен к 11 годам лишения свободы, Александр Федута и Григорий Костусев - к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

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В апреле 2021 года было объявлено о задержании группы лиц, готовивших покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи. Сообщалось, что они также готовили вооруженный мятеж с целью захвата власти в Белоруссии насильственным путем. По данным КГБ Белоруссии, к готовившемуся покушению были причастны спецслужбы США.

Юриста Зенковича, имеющего гражданство США и Белоруссии, задержали в Москве, там же был задержан политолог Федута. Одновременно с ними на территории Белоруссии силовики задержали лидера оппозиционной партии БНФ Костусева.

Белоруссия Юрий Зенкович Александр Федута
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