Лукашенко допустил амнистию раскаявшихся оппозиционеров

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности амнистии для раскаявшихся оппозиционеров.

"Среди осужденных есть самые разные люди, в их числе, случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, включая деяния протестной направленности. За последние два года поумнели все. Если они раскаялись, встали на путь исправления и полностью загладили вину, к ним можно проявить снисхождение", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко подчеркнул, что послабления допустимы только в отношении "тех, кто реально этого заслуживает".

"То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии", - заявил президент Белоруссии.