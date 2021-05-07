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Лукашенко пообещал, что люди "ужаснутся" подробностям дела о госперевороте

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые, более громкие факты по делу о госперевороте в стране.

"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали - цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - заявил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в пятницу. Его слова приводит президентская пресс-служба.

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По словам Лукашенко, люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьез: "Какие-то философы, старики - как они могли что-то совершить?"

"Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого", - добавил президент.

Он заявил также, что зарубежные спецслужбы были удивлены тому, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги. "Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор, - отметил Лукашенко. - Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное - они же признаются".

Подготовка покушения и задержанные

Ранее Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. Он заявил, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Сотрудниками спецслужб в Москве были задержаны адвокат Юрий Зенкович, который в 2020 году претендовал на участие в президентских выборах, и политолог Александр Федута. В Белоруссии задержали лидера старейшей белорусской оппозиционной партии БНФ Григория Костусева.

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В ФСБ сообщали, что Зенкович и Федута планировали "осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Лукашенко".

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

Белоруссия Александр Лукашенко

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