Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Подавившаяся сколопендрой змея, чай как уменьшение риска смерти от всех причин, а также жители Владимира XIII века, не похожие на своих соседей

Чайная плантация в Китае Фото: Agung Fatma Putra/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Самая важная новость прошедшей недели. Одна из самых редких и скрытных североамериканских змей – скальная тантилла – попыталась съесть сколопендру, но насмерть подавилась слишком крупной добычей. Змею Tantilla oolitica нашли случайно на острове Ки-Ларго в архипелаге Флорида-Кис. Рептилия была 20 см в длину, изо рта у нее торчала Scolopendra alternans длиной 72,8 мм. Если бы змея проглотила многоножку полностью, та заняла бы треть ее объема. Возможно, проглоченная сколопендра пережала трахею тантиллы в одной точке и та задохнулась. Специалисты также допускают, что многоножка могла впрыснуть змее яд. На нижней части змеиного брюха был след от укуса, однако его сила была недостаточной, чтобы убить рептилию.

- Чай снижает риск смерти от всех причин. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные почти полумиллиона англичан в возрасте 40 до 69 лет. Ученые отмечают, что это исследование имеет преимущества перед предыдущими, изучающими взаимосвязь употребления чая и смертности. Среди преимуществ называются большая выборка, разброс в частоте приема чая и дополнительная информация по участникам – генетические данные, уровень здоровья, пищевые привычки.

- Узнать, насколько сильную боль испытывает мышь, можно по выражению ее морды. Если раньше это делали люди с помощью специальной шкалы гримас, то теперь с заданием справится алгоритм машинного обучения. При этом созданная облачная платформа PainFace может справиться с этой задачей быстрее. Она анализирует выражение морды животного: положение носа, ушей, усов и степень зажмуривания глаз. Возможность определять степень боли у животного полезна не только для ухода за ним и его лечения. Она может пригодиться и людям – например, для оценки эффективности анальгетиков.

- Американские врачи испытали технологию трансплантации чужеродных клеток-предшественников нервной ткани в спинной мозг больных боковым амиотрофическим склерозом. При этой болезни в коре полушарий головного мозга и в передних рогах спинного мозга отмирают нейроны, отвечающие за движение. Причиной смерти пациента является паралич дыхательных мышц. Испытанная технология была направлена только на поддержание функции одной конечности. Она не вызвала серьезных побочных эффектов, но и не повысила силу мышц.

- Больше десяти лет назад во Владимире нашли массовое захоронение людей, убитых во время монгольского похода 1238 года. Антропологи изучили их черепа и обнаружили, что они не были похожи на сельских и городских жителей соседних земель того же периода. По своему антропологическому типу они оказались ближе к балтским группам и поднепровским славянам. Возможно, происхождение этой группы связано с территорией Верхнего Поднепровья.

- Лень и апатия любителей марихуаны оказались преувеличены. Серия лабораторных экспериментов показала, что мотивация и обработка мозгом различных вознаграждений у тех, кто не употребляет каннабис, не отличается от тех, кто это делает. Между тем образ потребителей каннабиса как ленивых людей широко распространен в культуре. Они представляются апатичными и заторможенными людьми, которые не работают и сидят на диване.