Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Грузии потребуется исполнить ряд условий для получения этого статуса

Саммит ЕС в Брюсселе Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза договорились о предоставлении статуса кандидатов в члены союза Украине и Молдавии, заявил в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Евросовет только что решил даровать статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии", - написал он в твиттере.

Агентство Bloomberg отмечает, что власти ЕС договорились о необходимости соблюдения Грузией ряда условий, прежде чем получить этот статус.

Этапы вступления в ЕС

Процесс вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция.

После получения заявки на вступление от страны постпреды 27 стран-членов ЕС голосуют по вопросу о том, передавать ли Еврокомиссии заявку для дальнейшего рассмотрения. В случае положительного решения, Еврокомиссия проводит оценку того, насколько страна соответствуют географическим, политическим, экономическим и другим критериям, выдвигаемым Евросоюзом для новых членов. Среди них – наличие функционирующей рыночной экономики, обеспечение свободных выборов, деятельность демократических институтов, борьба с коррупцией, гарантия независимой судебной власти, защита национальных меньшинств. По результатам этого процесса готовится отчет, который представляют Совету ЕС. Если Евросовет одобряет этот отчет, то страна становится официальным кандидатом.

Следующий этап не может начаться, пока главы правительств стран ЕС единогласно не согласуют дальнейший формат переговоров.

Второй этап процедуры предполагает переговоры между ЕС и страной-кандидатом. Этот процесс включает процесс внедрения элементов европейского законодательства в национальное и подготовку для применения этого законодательства в судебной, административной и экономической сфере, а также другие реформы. Переговоры проходят по шести основным группам вопросов. Претендующая на вступление в Евросоюз страна должна получить "зеленый" свет по всем группам. Это возможно только при единогласном одобрении всех стран ЕС.

Как указывается на сайте Еврокомиссии, "темп переговоров зависит от скорости реформ и соответствия европейскому законодательству страны". "Продолжительность переговоров может отличаться. Одновременное начало процесса для разных стран не гарантирует, что он будет завершен в одно и то же время", - указывает Еврокомиссия.

Когда переговоры завершаются, Еврокомиссия может рекомендовать страну для членства в ЕС. Затем договор о вступлении от страны-кандидата должен быть одобрен большинством в Европарламенте и единогласно в Евросовете. Кроме того, договор о вступлении должны ратифицировать парламенты всех стран-членов ЕС.

За годы существования ЕС вступление стран занимало разное время. Быстрее всего - менее чем за два года - вступили Австрия, Финляндия и Швеция. Рекордсменом по сроку вступления пока является Хорватия, ее приняли в ЕС спустя восемь лет после начала переговоров о ее членстве в союзе.

В настоящее время в списке стран-кандидатов числятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Переговоры о вступлении Турции длятся с 2005 года, Черногории – с 2012.

Еврокомиссия представила 17 июня в Брюсселе заключения по заявкам на членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии.