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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Лиз Трасс на посту премьера будет платить за электроэнергию вдвое меньше среднего счета

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Лиз Трасс, которая стала новым лидером британской Консервативной партии и займет пост премьер-министра Великобритании, заплатит этой зимой около 2 тысяч фунтов стерлингов ($2,3 тыс.) по счетам за электроэнергию на Даунинг-стрит, где расположена резиденция главы правительства, из-за государственных субсидий, пишет издание The Guardian.

Среднегодовой счет за электроэнергию в Великобритании, как ожидается, существенно превысит 4 тыс. фунтов этой зимой, однако Трасс это не затронет в связи с другим механизмом оплаты этих расходов: все счета за электроэнергию и отопление в резиденции премьер-министра будут оплачены государством и считаются натуральными льготами, с которых премьеру необходимо уплатить налог.

Даже при самой высокой ставке подоходного налога подобные расходы не превысят 1,98 тыс. фунтов, пишет издание.

Как сообщалось, Трасс, занимающая должность главы МИД Великобритании, победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Таким образом, Трасс обошла своего соперника, экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака. По результатам голосования рядовых членов Консервативной партии, которое длилось с 4 августа, Трасс набрала 81 326 голосов, а Сунак смог получить всего 60 399.

Трасс после победы на выборах лидера консерваторов заявила, что "урегулирует проблему энергетического кризиса - будет заниматься счетами населения за электроэнергию, а также решать все долгосрочные проблемы с энергоснабжением". По данным телеканала Sky News, накануне Трасс обещала в случае назначения премьером в течение недели представить план борьбы с энергетическим кризисом.

Лиз Трасс Великобритания
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