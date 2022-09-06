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Чиновники британского кабинета начали подавать в отставку после избрания Трасс премьером

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ряд министров и чиновников кабмина Великобритании заявили о намерении оставить свои посты с избранием Лиз Трасс на пост главы Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.

Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что уйдет в отставку, когда Трасс вступит в должность премьер-министра.

В письме уходящему с поста премьера Борису Джонсону Патель сказала, что для нее "было честью служить стране в качестве министра внутренних дел в течение последних трех лет". Она добавила, что теперь будет отстаивать свою политическую позицию "с задней скамьи".

По данным телеканала, министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис также сообщила своим друзьям, что не останется в кабинете министров, хотя и получила предложение продолжить работу на этом посту.

О своем уходе заявил замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд. Ему было предложено исполнять эту роль только на промежуточный период, но он написал Джонсону, что теперь хочет "отойти в сторону ради кого-то, кто хочет продолжить эту роль на более постоянной основе".

О намерении подать в отставку сообщил также чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

Как сообщалось, в понедельник глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил, что Трасс одержала победу в гонке за пост лидера консервативной партии, обойдя экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака.

Глава британского правительства Джонсон и его преемница Трасс во вторник посетят замок Балморал и встретятся с королевой Елизаветой II: Джонсон подаст в отставку, а Трасс будет назначена новым премьер-министром Великобритании.

Джонсон и Трасс прибудут в шотландскую резиденцию английских монархов - замок Балморал - отдельно друг от друга. Первым с королевой встретится Джонсон и официально подаст в отставку. После этого, как ожидается, около 12 часов дня по местному времени Елизавета II примет у себя Трасс, поручит ей сформировать новое правительство и официально назначит премьер-министром.

Также ожидается, что во вторник Джонсон выступит с прощальной речью на Даунинг-стрит. Трасс же произнесет первую речь в качестве премьера после возвращения в Лондон.

Sky News сообщает, что она затем направится в кабинет министров, где соответствующие чиновники ознакомят ее с состоянием дел в области безопасности и разведки.

Новому премьеру будут переданы ядерные коды, она напишет "письма последней инстанции" командирам подводных лодок, несущих ядерные ракеты с приказами о том, что делать, если правительство будет уничтожено в результате ядерной атаки.

Ожидается, что Трасс начнет перестановки в кабинете министров уже во вторник.

Великобритания Лиз Трасс
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