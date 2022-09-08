Арестован подозреваемый в массовом убийстве в Канаде

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Найден и взят под стражу Майлз Сандерсон, один из подозреваемых в нападении с ножом в канадской провинции Саскачеван, жертвами которого стали десять человек, сообщает CNN со ссылкой на сообщение Королевской канадской конной полиции Саскачевана.

Как отмечает телеканал, девять из десяти погибших принадлежали к общине канадских индейцев кри Джеймса Смита. Им было от 23 до 78 лет.

Нападение произошло 4 сентября. Как сообщалось, помимо десяти погибших, еще 18 человек были ранены.

В полиции заявили, что подозревают в нападении двух человек - Дэмиена и Майлза Сандерсонов. Дэмиен Сандерсон был найден мертвым спустя сутки после нападения.