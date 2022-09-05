РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещения японцами Курил

Остров Кунашир Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия Соглашения об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что в соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах РФ" прекращается действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года.

МИДу России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

Распоряжение правительства РФ датировано 3 сентября 2022 года.

21 марта МИД РФ объявил об ответных мерах на санкционные решения Японии. Отмечалось, что принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.