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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Руководство ООН неоднократно обсуждало с США проблему невыдачи виз российским делегатам

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Руководители ООН, в том числе генсек организации Антониу Гутерриш, неоднократно поднимали вопрос невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций для поездок в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, сообщили в международной организации.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерриш лично поднимал этот вопрос с высокопоставленными официальными лицами США. Дюжаррик также отметил, что генсек ООН считает необходимым, чтобы визы выдавались делегациям для посещения штаб-квартиры международной организации.

"Генсек считает, что визы должны выдаваться российской делегации и всем делегациям, у которых есть различные дела в ООН", - указал он.

Представитель генсека подтвердил, что эта проблема длится уже "некоторое время".

В миреВизы для членов российской делегации на сессию ГА ООН до сих пор не оформленыЧитать подробнее

3 сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку ООН письмо с призывом поднять вопрос выдачи въездных виз США российской делегации на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре.

"По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра", - отмечал Небензя.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.

ООН
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