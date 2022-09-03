Постпред РФ призвал главу ООН поднять вопрос выдачи виз в США для российской делегации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсекретарю Организации письмо с призывом поднять вопрос выдачи въездных виз США российской делегации на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре.

"По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра", - говорится в письме Небензи, которое есть в распоряжении "Интерфакса".

"В этой связи мы бы просили вас вновь подчеркнуть властям США, что они должны как можно скорее выдать запрошенные визы для всех российских делегатов и сопровождающих, в том числе для российских журналистов, которые будут находиться в Нью-Йорке для освещения визита министра", - отмечается в документе.

Небензя уточнил, что заявки на въездные визы были поданы в посольство США в Москве.

"За последние несколько месяцев США постоянно отказывали предоставлять визы на въезд российским делегатам, которые должны были принимать участие в официальных мероприятиях ООН. В числе последних примеров такого рода - отмененный визит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева", - подчеркивается в письме.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.