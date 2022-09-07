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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Минфин США утверждает, что Индия рассматривает возможность "потолка" цен на нефть РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Индия, несмотря на исторические связи с Россией, не присоединилась к санкциям Запада против Москвы, однако она еще не исключила, что может присоединиться к усилиям о введении предельной цены на российскую нефть, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"В минувшие выходные я был воодушевлен, увидев сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают возможность присоединения", - сказал он в передаче ТВ Bloomberg "Баланс сил с Дэвидом Вестином".

"Адейемо расхваливал возглавляемые США усилия по установлению предельных цен на экспорт российской нефти, что еще больше ограничит возможности Москвы в будущем", - сообщает Bloomberg. По словам замминистра, даже если некоторые страны не присоединятся к этой инициативе, "в результате они окажутся в лучшем положении", когда будут вести переговоры о ценах.

После визита в Индию в конце августа Адейемо сообщил, что администрация президента США Джо Байдена предложила Индии присоединиться к усилиям по ограничению цен на российскую нефть, отметив, что Дели "проявил большой интерес" к предложению.

В то же время, как сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники, Индия рассмотрит возможность поддержки американского предложения только в том случае, если будут гарантированы поставки из таких стран, как Венесуэла и Иран.

Индия Минфин США
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