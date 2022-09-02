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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Медведев предупредил, что Европа лишится газа РФ в случае введения на него потолка цен

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа лишится российского газа.

Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.

"Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - отметил Медведев.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что РФ прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.

Дмитрий Медведев
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