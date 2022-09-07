Чешский министр счел политическим вопрос о возможном потолке цен на газ из России

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела назвал ограничение цен на газ из России политическим инструментом, заявив, что постарается снять обсуждение этой проблемы с повестки дня встречи министров энергетики стран ЕС, которая намечена на пятницу.

"Чехия постарается снять вопрос о возможном потолке цен на газ из России с повестки дня пятничной встречи министров энергетики стран ЕС", - приводит агентство ЧТК слова Сикелы на заседании комитета по экономике чешского сената.

По его словам, "эта мера - скорее политический инструмент, а не решение нынешнего энергетического кризиса в Европе".

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза на этой неделе могут принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ.

Совет ЕС по энергетике 9 сентября, как ожидается, рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы. По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будет также затронута проблема потолка цен на российскую нефть, совместные закупки странами ЕС энергоносителей, разделение цен на газ и электричество и структурная реформа рынка электроэнергии.