ЕС на этой неделе может принять решение о предельной цене российского газа

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран Евросоюза могут на этой неделе принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу.

"Министры энергетики ЕС на этой неделе могут принять решение по установлению предельной цены на российский природный газ, сказала Рибера", - говорится в сообщении.

Рибера добавила, что считает возможной реализацию такой меры. При этом, по ее словам, сложно сделать так, чтобы эта мера работала везде. "Я считаю, мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление", - приводит Bloomberg слова министра.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы.

По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будет также затронут потолок цен на российскую нефть, совместные закупки странами ЕС энергоносителей, разделение цен на газ и электричество и структурную реформу рынка электроэнергии.