ЕК намерена представить 9 сентября предложение по потолку цен на российский газ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) собирается на предстоящем Совете ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы нацелены на снижение цены на газ. В связи с этим мы предложим потолок цен на российский газ", - сказала фон дер Ляйен в ходе выступления по энергетике.

По ее словам, этот вопрос министры энергетики стран ЕС обсудят на встрече в пятницу. Глава ЕК добавила, что в ЕС сократили импорт российского газа с 40% до 9%.

Помимо этого, Совет ЕС по энергетике рассмотрит стратегию "разумной экономии электроэнергии".

"Мы предложим обязательную цель сократить использование электроэнергии в пиковые часы, и мы будем тесно работать со странами-членами ЕС, чтобы достичь этой цели", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, на Совете ЕС обсудят ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами. "Мы предложим перенаправить эту прибыль на поддержку уязвимых групп населения и компаний", - отметила она.

ЕК также собирается предложить "солидарный взнос для компаний, работающих на ископаемом топливе", и способы "поддержки ликвидности энергетических компаний".

Отвечая на вопрос журналиста, почему предлагается ограничивать цены только на российский газ, тогда как на рынке очень высокую стоимость приходится оплачивать за СПГ, глава ЕК согласилась, что такая проблема существует, и заверила, что в Еврокомиссии размышляют об этом.

"Это важно. Мы изучаем ситуацию. Наблюдается всемирная нехватка энергии. СПГ может быть перенаправлен в другие регионы мира. Какова нынешняя ситуация? Мы должны оставаться конкурентно привлекательными для поставщиков СПГ, но мы одновременно должны следить за тем, чтобы цены, которые мы платим, не были чрезвычайно высокими, чтобы они были корректными", - сказала фон дер Ляйен.

"Вот почему мы изучаем ситуацию, соответствующее предложение также обдумывается", - подытожила председатель Европейской комиссии.

По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут также затронуты вопросы совместных закупок странами ЕС энергоносителей, разделение цен на газ и электричество и структурная реформа рынка электроэнергии.