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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Внешнеторговый дефицит США в июле упал до минимума за 9 месяцев

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июле упал на 12,7% – до $70,65 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Это минимальный показатель за последние девять месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $80,88 млрд, а не $79,61 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения до $70,3 млрд с объявленного прежде июньского уровня (на 11,7%), сообщает Trading Economics.

Сокращение дефицита отражает уменьшение спроса американцев на зарубежные товары, а также укрепление доллара США, отмечает MarketWatch.

Экспорт в позапрошлом месяце повысился на 0,2% и достиг рекордных $259,29 млрд. При этом поставки за рубеж товаров уменьшились, в то время как услуг (куда входят траты туристов на территории страны) – выросли.

Между тем импорт сократился на 2,9%, до $329,94 млрд, из-за уменьшения поставок потребительских товаров. Между тем зарубежные закупки автомобилей и запасных частей к ним выросли.

Дефицит баланса в торговле с Китаем в июле снизился на $3,9 млрд – до $33 млрд.

США
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