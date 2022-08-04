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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Внешнеторговый дефицит США в июне упал до минимума за полгода

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июне снизился на 6,2% - до $79,61 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за полгода.

По пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $84,91 млрд, а не $85,55 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения до $80,1 млрд, сообщает Trading Economics. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозировали $80 млрд.

Экспорт в позапрошлом месяце повысился на 1,7% и достиг рекордных $260,8 млрд. В том числе повысились поставки золота (более чем на $1 млрд - до $5 млрд), природного газа и продуктов питания, а также выросли объемы транспортных и туристических услуг.

Между тем импорт снизился на 0,3% - до $340,41 млрд. В частности, сократились поставки пассажирских автомобилей.

Дефицит баланса в торговле с Китаем в июне увеличился на $4,7 млрд - до $36,9 млрд. При этом он сократился в торговле с Европейским союзом и Канадой.

Дефицит США в торговле товарами поднялся на $4,9 млрд - до $99,5 млрд, в то время как профицит в сфере услуг увеличился на $0,3 млрд и достиг $19,9 млрд.

США Минторговли Китай Евросоюз Канада
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