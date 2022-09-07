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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

Эксперты ООН в ближайшие дни отправятся в Еленовку для расследования обстрела СИЗО

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты в составе миссии ООН по установлению фактов отправятся в ближайшие дни в Донбасс для расследования обстрела СИЗО в Еленовке, сообщила в среду замгенсека ООН Розмари Дикарло.

"Группа по установлению фактов отправится в Еленовку в ближайшие дни для расследования инцидента 29 июля, который привел к смерти 53 украинских военнопленных, и еще от 75 до 130 получили ранения", - сказала она.

"Главу миссии Алберту Дус Сантуса Круса будут сопровождать опытные эксперты, миссия должна иметь возможность работать без внешнего вмешательства, иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, локациям и уликам", - добавила она.

В Минобороны РФ еще 21 июля заявляли, что российская сторона пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования происшествия в Еленовке.

Хроника 24 февраля – 07 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Донбасс Еленовка ООН
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