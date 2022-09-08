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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Приостановлена работа пятого энергоблока Запорожской АЭС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Из-за просадки ЛЭП принято решение о приостановке пятого энергоблока Запорожской АЭС, шестой работает не на полную мощность. Об этом сообщил в четверг глава администрации Энергодара Александр Волга.

"Утечка мазута никоим образом не сказалась на работе атомной электростанции, ситуация под контролем. Зараженная вода не поступает на станцию, но в рамках технического регламента из-за просадки ЛЭП было принято решение о приостановке пятого энергоблока, и сейчас шестой энергоблок работает в частичном режиме", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что сегодня будет собрана комиссия, которая будет решать, как в дальнейшем будет работать станция. Также Волга отметил, что власти "ждут четких шагов работы по докладу МАГАТЭ".

"Я думаю, что в рамках этих всех мероприятий все нештатные ситуации будут ликвидированы, и станция будет работать в том же режиме, как и до этого", - подчеркнул глава администрации Энергодара.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС ЗАЭС Украина
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