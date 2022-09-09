Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Министры энергетики ЕС не смогли найти общую позицию по теме потолка цен на газ

Договориться помешала позиция Венгрии и ряда других стран

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран Евросоюза в пятницу не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык по вопросу российского газа на фоне роста цен на энергоносители с приближением холодного сезона. Ряд стран отказывались менять позицию, сообщает агентство Associated Press.

"Министры энергетики 27 стран-членов ЕС не смогли устранить разногласия по теме "потолка цен" на российский природный газ, поскольку не желающая менять позицию Венгрия заявила, что это идет против ее интересов", - передает агентство.

Кроме того, другие страны разошлись во мнениях относительно того, должен ли ценовой потолок применяться только в отношении России или также и к другим поставщикам.

По информации агентства, некоторые министры признали, что достичь соглашения будет непросто, учитывая что у каждой страны – свои реалии и свои особенности в сфере энергетики. В то же время, отмечает оно, министры не смогли не согласиться с тем, что теперь решающее значение имеет время, поскольку странам необходимо обеспечить базовыми услугами – теплом и светом – наиболее уязвимые части населения.

Ирландский министр по делам окружающей среды Имон Райан заявил, что меры должны быть приняты "в течение недель, а не месяцев". Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, председательствовавший на внеочередной встрече Совета министров, заявил, что "нас нельзя шантажировать" с поставками энергоресурсов. "Нет времени ждать, мы должны действовать единым фронтом и быстро", - сказал он.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что важно найти способ отделить цены на природный газ от всех других форм энергии, особенно – от относительно дешевых возобновляемых источников энергии, и без разрушения рыночных механизмов.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь заявил в Германии, что "странам ЕС потребуется провести еще встречи, чтобы согласовать позицию по ключевым вопросам, связанным с энергетикой".

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия обобщит предложения, представленные министрами на совете, и сформулирует окончательные выводы относительно того, какие меры будут предприниматься дальше.

ЕС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский король Карл III провел встречу с премьером Лиз Трасс

Британский король Карл III провел встречу с премьером Лиз Трасс

ЕС хочет до октября определиться с мерами по снижению цен на газ и электричество

Министры энергетики стран ЕС выступают против потолка цен только на газ из РФ

Путин заявил, что некоторые партнеры подвергают сомнению договоренности по зерновой сделке

Путин заявил, что некоторые партнеры подвергают сомнению договоренности по зерновой сделке
Военная операция на Украине

Власти ДНР передали Киеву тело умершего британского наемника

Банк Англии перенесет заседание на неделю в связи с кончиной Елизаветы II

Облегченный визовый режим между РФ и ЕС прекратит действовать с 12 сентября

Военная операция на Украине

Власти сообщили об эвакуации жителей Купянского района под Харьковом из-за обстрелов ВСУ

Траур по Елизавете II начался в Великобритании

Траур по Елизавете II начался в Великобритании

Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });