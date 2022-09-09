Министры энергетики ЕС не смогли найти общую позицию по теме потолка цен на газ

Договориться помешала позиция Венгрии и ряда других стран

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран Евросоюза в пятницу не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык по вопросу российского газа на фоне роста цен на энергоносители с приближением холодного сезона. Ряд стран отказывались менять позицию, сообщает агентство Associated Press.

"Министры энергетики 27 стран-членов ЕС не смогли устранить разногласия по теме "потолка цен" на российский природный газ, поскольку не желающая менять позицию Венгрия заявила, что это идет против ее интересов", - передает агентство.

Кроме того, другие страны разошлись во мнениях относительно того, должен ли ценовой потолок применяться только в отношении России или также и к другим поставщикам.

По информации агентства, некоторые министры признали, что достичь соглашения будет непросто, учитывая что у каждой страны – свои реалии и свои особенности в сфере энергетики. В то же время, отмечает оно, министры не смогли не согласиться с тем, что теперь решающее значение имеет время, поскольку странам необходимо обеспечить базовыми услугами – теплом и светом – наиболее уязвимые части населения.

Ирландский министр по делам окружающей среды Имон Райан заявил, что меры должны быть приняты "в течение недель, а не месяцев". Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, председательствовавший на внеочередной встрече Совета министров, заявил, что "нас нельзя шантажировать" с поставками энергоресурсов. "Нет времени ждать, мы должны действовать единым фронтом и быстро", - сказал он.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что важно найти способ отделить цены на природный газ от всех других форм энергии, особенно – от относительно дешевых возобновляемых источников энергии, и без разрушения рыночных механизмов.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь заявил в Германии, что "странам ЕС потребуется провести еще встречи, чтобы согласовать позицию по ключевым вопросам, связанным с энергетикой".

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия обобщит предложения, представленные министрами на совете, и сформулирует окончательные выводы относительно того, какие меры будут предприниматься дальше.