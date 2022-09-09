Министры энергетики стран ЕС выступают против потолка цен только на газ из РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС не поддерживают установления лимита цен, если он касается исключительно российского газа, сообщило в пятницу агенство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза.

Согласно сообщению, некоторые министры хотят ввести ограничения цен на весь импортируемый газ, речь также идет о совместных закупках газа. Помимо этого, министры выступают за изъятие сверхприбылей у энергетических компаний.

На данный момент цены на газ в восемь раз выше, чем в среднем бывает в это время года, сообщил Bloomberg.

Ранее The Financial Times сообщила, что по меньшей мере 10 стран ЕС возражают против идеи ввести "потолок" цен на российский газ, опасаясь, что РФ прекратит его поставки.

В ЕС заявляли, что введение лимита цен на газ РФ потребует согласия всех 27 стран-членов Евросоюза, поскольку такая мера фактически является санкциями со стороны ЕС. Однако для принятия предложения об ограничении цен на газ от любых поставщиков будет достаточно большинства голосов в Евросоюзе. При этом Венгрия, Австрия и Нидерланды ранее выдвигали возражения против потолка цен на весь импорт газа.

В Брюсселе в пятницу на внеочередном заседании совета ЕС по энергетике будут обсуждаться цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза. Анонсируя ранее на этой неделе вклад Еврокомиссии и предстоящую дискуссию, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен настаивала на идее ввести предельную цену на российский газ.