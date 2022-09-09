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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ЕС хочет до октября определиться с мерами по снижению цен на газ и электричество

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза может еще до начала октября принять решения касательно того, каким образом срочно снизить быстро растущие цены на энергоносители, сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после состоявшегося в пятницу в Брюсселе внеочередного заседания совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС.

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На встрече обсуждались меры по снижению цен на электроэнергию и газ.

"Что мы слышим в кулуарах Брюсселя, так это то, что решение может быть принято уже в сентябре и, скорее всего, будет приниматься на совете министров энергетики", - сказал Крейвис журналистам.

По его словам, на следующей неделе Еврокомиссия планирует обобщить предложения, представленные министрами на совете, и сформулировать окончательные выводы, "как двигаться вперед".

ЕС газ Россия
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