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Британский король Карл III провел встречу с премьером Лиз Трасс

Британский король Карл III провел встречу с премьером Лиз Трасс
Король Великобритании Карл III
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в Букингемском дворце провел первую встречу с премьер-министром страны Лиз Трасс в новом статусе, сообщает The Guardian. Накануне они уже провели телефонный разговор.

Карл III стал королем в четверг, 8 сентября, после смерти своей матери Елизаветы II. Лиз Трасс была назначена на свой пост еще Елизаветой II 6 сентября и стала 15-м премьером, которого назначила королева. Она третья женщина, занявшая этот пост за всю историю Великобритании.

Карл III вернулся в Лондон из Шотландии, где скончалась его мать.

Сама Лиз Трасс ранее в пятницу провела специальное заседание Палаты общин, где в своем выступлении отметила роль королевы в формировании современной Британии.

Это заседание стало первым для бывшего премьера Бориса Джонсона после ухода с этого поста. Уже в качестве простого члена парламента он заявил, что во время их последней встречи в шотландском замке Балморал королева была как всегда в курсе текущей повестки и была политически подкована лучше всех, кого он встречал.

Великобритания Лиз Трасс Карл III
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