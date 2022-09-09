Король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Этот титул получают наследники британского престола. Также Уильям получает титул герцога Корнуолльского.

Об этом Карл III, который стал монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II 8 сентября, объявил в специальном обращении к нации.

"Я знаю, наши новые принц и принцесса Уэльские (Уильям и его супруга Кэтрин) продолжат вдохновлять и руководить национальным диалогом, помогать обратить внимание на тех, кто оказался в нужде, тогда, когда можно помочь", - сказал Карл III.

Король также подчеркнул, что рассчитывает на помощь супруги Камиллы, которая становится королевой-консортом.

Он также упомянул в своей речи принца Гарри, отметив, что любит младшего сына и его жену, которые строят свою жизнь в США. Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей и покинули Великобританию.

Король закончил речь обращением к Елизавете II: "Ты начинаешь свой последний великий путь к моему дорогому папе. В этот момент я просто хочу поблагодарить тебя. Поблагодарить за твою любовь и преданность нашей семье и семье наций, которой ты неутомимо служила все эти годы".

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.