Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II во вторник в замке Балморал (Шотландия) назначила Лиз Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство, передает телеканал Sky News.

Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II. Она третья женщина, занявшая этот пост за всю историю Великобритании.

После приема у королевы Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит, где приблизительно в 16:00 по местному времени (18:00 по Москве) ожидается ее первое выступление в должности премьер-министра.

Ранее в среду Елизавета приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Ожидается, что Трасс уже во вторник проведет назначения в кабинете министров.

Издание The Guardian сообщало, что Трасс фактически определилась с кандидатами на посты глав ключевых министерств своего кабинета. Так, министром иностранных дел Трасс планирует назначить Джеймса Клеверли, который в правительстве Джонсона занимал пост государственного министра по делам Европы и Северной Америки. Ближайшему союзнику нового премьера Кваси Квартенгу - министру предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии при Джонсоне - могут дать пост главы Минфина. Генпрокурор Суэлла Браверман может стать министром внутренних дел, а глава Минобороны Бен Уоллес, вероятно, сохранит свой пост.

Издание пишет, что основному сопернику Трасс в премьерской гонке экс-главе Минфина Риши Сунаку место в правительстве не предложат, что является нарушением традиции, согласно которой претендентам на лидерство предлагали должности в кабинете министров.

В то же время, сообщает Sky News, ряд министров и чиновников кабинета Джонсона уже заявил о намерении оставить посты с избранием Трасс.

Биография Лиз Трасс

Лиз Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Она вступила в Консервативную партию в 1996 году. В 2012 году при премьере Джеймсе Кэмероне Трасс получила должность парламентского помощника министра образования, в 2014 году стала министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году премьером Великобритании стала Тереза Мэй, которая назначила Трасс на должность министра юстиции и лорда-канцлера. Во втором кабинете Мэй с 2017 по 2019 годы она занимала должность главного секретаря Казначейства.

После того, как Бориса Джонсона избрали на пост премьера, Трасс заняла должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании, позднее - министра по делам женщин и равенства. В 2021 году стала главой МИД.

О выдвижении своей кандидатуры на пост лидера тори Трасс заявила 11 июля 2022 года.

Трасс проявила открытую неприязнь к России, а также отличилась несколькими странными высказываниями. В частности, она заявляла, что Украина видела вторжения "от монголов до татар", а также то, что "Великобритания никогда не признает суверенитета России" над Ростовской и Воронежской областями.