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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Пентагон выделил более $1 млрд на производство оружия

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны США заключило контракты с целым рядом производителей вооружений на $1,2 млрд, чтобы восполнить запасы оружия и снаряжения, изъятого у американских воинских частей для отправки на Украину, сообщил Пентагон.

В нем отмечается, что часть предоставленной помощи была приобретена по контрактам у производителей, однако значительная часть оружия стоимостью около $12,5 млрд была предоставлена в рамках президентских полномочий. В частности, противотанковые системы Javelin, ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, беспилотные летательные аппараты Switchblade "были изъяты непосредственно из существующего военного инвентаря США".

"Поскольку мы работаем с промышленностью над ускорением производства для пополнения запасов, так и прямых закупок в рамках инициативы содействия безопасности Украины, мы используем ряд инструментов, чтобы ускорить финансирование и заключение контрактов", - цитирует пресс-служба Пентагона замминистра обороны по закупкам и обеспечению Билла Лапланта.

По его словам, для пополнения внутренних запасов уже заключены контракты на сумму около $1,2 млрд. Финансирование пойдет на производство Javelin, Stinger и HIMARS.

Чиновник отметил, что в настоящее время Пентагон работает над заключением контрактов еще на $1,2 млрд на оборудование, обещанное Украине, в том числе на 155-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Switchblade, радиолокационные системы и тактические транспортные средства.

Украина США
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