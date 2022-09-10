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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минимальный за 8 недель показатель заболеваемости COVID-19 отмечен в Южной Корее

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Самый низкий за восемь недель показатель заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в субботу в Южной Корее, информирует Yonhap.

По данным Корейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, сообщение которого приводит агентство, по состоянию на 10 сентября в стране выявлено 42 724 новых случая COVID-19, в то время как сутками ранее этот показатель находился на уровне 69 410.

Предыдущий минимальный показатель заболеваемости - 42 295 в Южной Корее фиксировали 16 июля.

Агентство отмечает, что значительное снижение количества заражений пришлось на традиционный осенний праздник Чхусок, посвященный сбору урожая и семье, когда люди активно перемещаются по стране и собираются большими семьями. Этот праздник начался в пятницу и завершится в воскресенье.

В связи с праздничным периодом власти Южной Кореи призвали граждан страны проявлять бдительность и принимать меры для того, чтобы во время поездок избежать заражения.

Хроника 09 января 2020 года – 10 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Коронавирус
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