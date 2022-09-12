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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 608 млн человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 608 610 078, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 514 444 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 250 705 и 1 050 323.

Индия - 44 500 580 и 528 165.

Франция - 34 898 909 и 155 508.

Бразилия - 34 516 739 и 684 813.

Германия - 32 452 250 и 148 299.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 836. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 173, Франции - 2 355, Германии - 1 758, США - 3 211.

Хроника 09 января 2020 года – 12 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия
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