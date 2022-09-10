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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines в субботу начал полетную программу из Антальи в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта "Шереметьево".

Рейсы будут выполняться ежедневно на Airbus A330 и A321.

О создании Southwind Airlines власти Турции объявили в апреле этого года с целью привлечения российских туристов. По данным "Шереметьево", по состоянию на август маршрутная сеть перевозчика включала семь российских направлений: Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, а также Тбилиси.

Парк авиакомпании состоит из трех самолетов: двух широкофюзеляжных А330 и одного узкофюзеляжного А321. По данным ресурса Airfleets.net, один из А330 ранее эксплуатировался российской компанией Nordwind.

Авиакомпании РФ в марте приостановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста за рубежом находящихся в лизинге самолетов. В апреле полетные программы начали постепенно возобновляться.

Москва Шереметьево Анталья Турция Southwind Airlines
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