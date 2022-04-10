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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов на свои курорты

Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов на свои курорты
Туристы на городском пляже Антальи
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Власти Турции утвердили трехэтапную "дорожную карту" по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций, сообщила газета Sabah.

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В частности, планируется создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты.

"Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании", - пишет издание.

Как отмечает Sabah, базироваться авиакомпания будет в аэропорту города Анталья. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. "Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов", - пишет издание.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines договорилась с туроператорами из РФ о предоставлении им на рейсах блоков мест.

"По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России", - пишет Sabah.

Как сообщает издание, в рамках "дорожной карты" власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях обострения ситуации на Украине. Предполагается, что о пакете поддержи для туркомпаний будет объявлено в начале мая.

Турция Россия Turkish Airlines ANEX Tour Pegas Touristik Coral Travel
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