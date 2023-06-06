В РСТ не ждут последствий из-за запрета двум самолетам Southwind Airlines летать в Россию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Блокировка двух бортов турецкой чартерной авиакомпании Southwind Airlines не повлияет на доступность турпакетов в Турцию и на их соимость, заявили в Российском союзе туриндустрии.

"Объемы перевозки в этом году достаточны, так как квоты и допуски увеличены на 50% по сравнению с прошлым годом. Сокращение полетной программы в Турцию за счет выбытия двух самолетов авиакомпании Southwind Airlines не повлияет ни на цены, ни на доступность перевозки в рамках туристических пакетов. Туроператоры и авиакомпании просто скорректируют текущие полетные программы", - объяснили в РСТ.

Как сообщили "Известия" со ссылкой на источники, власти США запретили летать в Россию самолетам Boeing 737 MAX турецкой Southwind Airlines. Этими рейсами летали клиенты российских туроператоров.

В 2022 году в Турции создали новую авиакомпанию Southwind в рамках трехэтапной "дорожной карты" по привлечению российских туристов в страну. Летом 2022 года она начала выполнять рейсы из Антальи в регионы России и продолжила полеты весной 2023 года. Ее маршрутная сеть охватывает Красноярск, Пермь, Калининград, Челябинск, Санкт-Петербург и другие города.