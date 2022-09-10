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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

На изюмско-балаклейском направлении уничтожено украинское подразделение с "Байрактарами"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская артиллерия из состава изюмско-балаклейской группировки уничтожила украинское подразделение с беспилотниками "Байрактар", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Командир российской артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил местонахождение операторов беспилотников и боевого охранения, говорится в сообщении.

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"По уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" и личный состав из состава боевого охранения", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало видео действий российских артиллерийских установок.

В сообщении отмечается, что расчеты проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии ВСУ в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 10 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Изюм Балаклея Байрактар Минобороны РФ
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