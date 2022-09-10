Власти харьковского Изюма назвали складывающуюся обстановку тяжелой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая обстановка складывается в Изюмском районе подконтрольной РФ части Харьковской области, сообщил глава администрации района Владислав Соколов.

"Последние две недели город подвергается активному постоянному обстрелу со стороны ВСУ боеприпасами иностранного производства - HIMARS, М777 155 калибра, что вызывает большие разрушения и большое количество пострадавших и жертв", - сказал Соколов в видеообращении.

Он также обратился к родителям детей, отдыхающих в Краснодарском крае, из Изюма и Балаклеи. "Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на лагерную смену в Геленджик, что дети оставлены на вторую смену", - отметил он.

Эвакуация жителей из опасных районов продолжается.

"Мы начали эвакуацию, пусть небольшими темпами, но по мере возможности вывозим на территорию РФ - здесь их принимают в миграционном центре, оказывают психологическую и гуманитарную помощь. Думаю, мы будем и дальше спасать людей и перевозить по мере возможности", - уточнил Соколов.

Ранее со ссылкой на администрацию региона сообщалось, что по всей линии соприкосновения в Харьковской области продолжаются бои, в регион входят все новые резервные соединения вооруженных сил. Местные власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.

В настоящее время Харьковская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине. Административным центром этой территории стал Купянск.