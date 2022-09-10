Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Власти харьковского Изюма назвали складывающуюся обстановку тяжелой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая обстановка складывается в Изюмском районе подконтрольной РФ части Харьковской области, сообщил глава администрации района Владислав Соколов.

"Последние две недели город подвергается активному постоянному обстрелу со стороны ВСУ боеприпасами иностранного производства - HIMARS, М777 155 калибра, что вызывает большие разрушения и большое количество пострадавших и жертв", - сказал Соколов в видеообращении.

Он также обратился к родителям детей, отдыхающих в Краснодарском крае, из Изюма и Балаклеи. "Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на лагерную смену в Геленджик, что дети оставлены на вторую смену", - отметил он.

Эвакуация жителей из опасных районов продолжается.

"Мы начали эвакуацию, пусть небольшими темпами, но по мере возможности вывозим на территорию РФ - здесь их принимают в миграционном центре, оказывают психологическую и гуманитарную помощь. Думаю, мы будем и дальше спасать людей и перевозить по мере возможности", - уточнил Соколов.

Ранее со ссылкой на администрацию региона сообщалось, что по всей линии соприкосновения в Харьковской области продолжаются бои, в регион входят все новые резервные соединения вооруженных сил. Местные власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.

В настоящее время Харьковская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине. Административным центром этой территории стал Купянск.

Украина Харьковская область Изюм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На консультациях между РФ и ООН обсудили проблемы экспорта удобрений и продовольствия

На консультациях между РФ и ООН обсудили проблемы экспорта удобрений и продовольствия
Военная операция на Украине

Российские военные сбили под Херсоном пять снарядов HIMARS

Путин поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на престол

Король Карл III официально вступил на британский престол

Король Карл III официально вступил на британский престол

Что случилось этой ночью: суббота, 10 сентября

США надеются на введение ограничений цен на российскую нефть с 5 декабря

Минфин США пригрозил последствиями тем, кто не будет соблюдать "потолок" цен на нефть из РФ

2,5 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки

2,5 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки

Российские военные сообщили о ликвидации в Сирии лидера боевиков

Министры финансов ЕС одобрили выделение Украине 5 млрд евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });