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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказался за прекращение российских операций на Украине и начало переговоров, сообщил Елисейский дворец.

"По этому случаю (телефонного разговора - ИФ) он (...) напомнил о своем требовании, чтобы они (военные операции РФ) были прекращены как можно быстрее, чтобы начались переговоры...", - говорится в сообщении.

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Согласно коммюнике президентской канцелярии по итогам воскресного разговора двух лидеров, Макрон также выразил российскому президенту свою обеспокоенность относительно безопасности Запорожской АЭС. Сообщается, что президент Франции в ближайшие дни снова поговорит с президентом Путиным по этому вопросу.

"Президент Макрон продолжит контакты с президентом Зеленским и с гендиректором МАГАТЭ. Также он проведет новый разговор с президентом Путиным в ближайшие дни, чтоб найти соглашение, которое бы гарантировало безопасность Запорожской АЭС", - говорится в коммюнике.

В ходе разговора, как отмечает Елисейский дворец, Макрон также поднимал тему стамбульского соглашения по зерну и призвал следить, чтобы "экспортируемое в рамках соглашения зерно шло действительно тем, кто в нем больше всего нуждается".

Макрон заверил, что санкции ЕС не мешают РФ экспортировать продукцию АПК.

Ранее о телефонном разговоре Путина и Макрона сообщила пресс-служба Кремля. По ее данным, состоялся "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)".

Франция Эммануэль Макрон Украина Владимир Путин
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