Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора провели "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены", - отмечается в сообщении.

Как сказали в пресс-службе, выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

По ее данным, Путин "также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители".

Как отмечает пресс-служба, при обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. "В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - говорится в сообщении.

Условлено продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях, заключили в Кремле.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.