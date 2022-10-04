МИД РФ вновь потребовал высылки из Казахстана украинского посла

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Посол Казахстана Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечается в размещенном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии Захаровой, в Москве рассчитывают, что казахстанская сторона "примет меры к скорейшей окончательной высылке" Врублевского.

Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

В начале сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.

Позднее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский выдворен из Казахстана по требованию властей, однако эту информацию опровергли в казахстанском МИД.

12 сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении Врублевского, дипломат находится в отпуске.

Со своей стороны, Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение".

Она напомнила, что российская сторона ранее уже потребовала его высылки. В ответ, по ее словам, "было обещано, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки", однако, "к глубочайшему сожалению, заверения о том, что он "никогда не вернется" в Астану, не выполнены", поскольку он вновь находится в столице Казахстана и "посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии".