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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Талибы провели первую публичную казнь с момента возвращения к власти в Афганистане

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Афганистане члены движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) публично казнили человека, обокравшего и убившего пять лет назад мужчину, сообщают в среду афганские СМИ.

На казни присутствовали, в частности, заместитель главы правительства талибов мулла Абдул Гани Барадар, а также министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.

По данным СМИ, казненный - мужчина из провинции Герат. Пять лет назад он совершил убийство жителя провинции Фарах и украл у него мотоцикл и мобильный телефон.

Отмечается, что это первая публичная казнь в Афганистане с того момента, как в прошлом году к власти пришли талибы.

Хроника 18 июля 2021 года – 07 декабря 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан
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