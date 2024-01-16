Премию "Эмми" получили сериалы "Наследники" и "Медведь"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

Сериал "Наследники", как и в 2022 году, отмечен наградой как лучший драматический сериал. Снявшиеся в нем Киран Калкин и Сара Снук получили "Эмми" за лучшие главные роли, а Мэттью Макфэдьен - за лучшую роль второго плана. Кроме того, за лучшую режиссуру драматического сериала премию получил Марк Майлод, а за лучший сценарий - Джесси Армстронг.

В номинации "лучший комедийный сериал" победил "Медведь". За лучшую комедийную роль награду получил Джереми Аллен Уайт, за роли второго плана - Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири, все трое сыграли в "Медведе". Кристофер Сторер получил за работу над этим сериалом две премии - за лучшие режиссуру и сценарий.

Лучшей исполнительницей главной роли в комедийном сериале признана Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботт"). За лучшую драматическую роль второго плана "Эмми" досталась актрисе Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"). Премии за лучшие главные роли в мини-сериале получили Стивен Ён и Эли Вонг ("Грызня").

Кроме того, за свой прощальный концерт на Disney+ премию "Эмми" завоевал сэр Элтон Джон, который в результате получает статус EGOT (по названиям премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони").

Церемония вручения телевизионной премии "Эмми" должна была пройти в сентябре 2023 года, но была перенесена на январь 2024 года. Это был первый перенос со времени терактов в США в 2001 году и был связан с забастовкой гильдий сценаристов и актеров США.