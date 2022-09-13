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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Финляндия поддержит ужесточение санкций против РФ при сохранении баланса рынка энергетики

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия поддерживает санкции ЕС против России, включая энергетический сектор, и ожидает соответствующих предложений Еврокомиссии (ЕК), но не желает сбоев на европейском рынке энергии, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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"И когда речь идет о санкциях против России в области энергетики, предложенных комиссией или тех, которые могут быть предложены, мы выступаем за них. Но мы должны быть уверены, что не нарушим порядок на рынке энергии в Европе. То есть надо достичь хорошего баланса между различными принимаемыми мерами", - сказала Марин во вторник на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге.

При этом она отметила, что, по ее мнению, Еврокомиссия серьезно занимается этим вопросом, чтобы найти приемлемое равновесие между хорошим функционированием европейского энергетического рынка и санкциями, которые будут приниматься против России.

"Но мы решительно настроены за принятие более жестких санкций против России", - резюмировала глава финского правительства.

Финляндия Россия Санна Морин
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