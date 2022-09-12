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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд туристов из России

Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд туристов из России
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд россиян с туристическими визами, сообщил руководитель консульского управления МИД страны Юсси Таннер.

"Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет. Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима", - сообщил он порталу телерадиовещательной компании Yle.

По словам Таннер, отказ от упрощенного визового режима означает, что сбор за оформление визы вырастет более чем в два раза - с 35 до 80 евро. Время обработки документов увеличится с 10 до не менее 15 дней. Кроме того, предъявляются более строгие требования к документам.

"На национальном уровне мы ограничили число заявок на туристические визы довольно небольшим количеством. Их можно будет подавать, но рассматриваться они будут индивидуально и оцениваться в соответствии с критериями, точно определенными законом", - сказал Таннер.

Как считают в МИД Финляндии и пограничной охране, в связи с тем, что страны Балтии и Польша заявили о полном закрытии с 19 сентября своих границ для российских туристов, в том числе и имеющих визы, выданные в третьих странах Шенгена, может увеличится поток россиян в остальную Европу через Финляндию.

"Действия стран Балтии уже несколько увеличили количество ежедневных пересечений границы, речь идет о десятках или максимум о нескольких сотнях в день. Треть из прибывающих продолжают путь в другие страны Шенгенского соглашения", - сказал начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны полковник Матти Питкянитту.

Всего, по его данным, сейчас границу каждый день пересекают от 3,5 тыс. до 5 тыс. россиян. Более половины имеют визы, выданные в третьих странах Шенгена, но это не создает дополнительного давления на границе.

Финляндия Россия
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