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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Папа римский призвал лидеров государств к диалогу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск призвал лидеров мировых держав к диалогу и стабильности на фоне обострившихся конфликтов.

"Сегодня мы говорим о трудностях, военных конфликтах, которые возникли на Украине. (...) Нужно позаботиться о самом обычном, элементарном развитии для нашего мира", - сказал понтифик во вторник на встрече с общественностью в столице Казахстана.

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По его мнению, дипломатам необходимо понимание, что "проблема одного человека - это проблема всех".

"Мир, который обладает большей властью, он несет больше ответственности по отношению к тем, у кого этой власти нет. Особенно в тех странах, где происходят различные кризисы - или природные, или политические. Речь идет не только о том, чтобы заботиться о собственных интересах. Не нужно соперничать, не нужно укреплять противоположные блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне позволили бы народам понимать друг друга, вести диалог, создать новый дух Хельсинки (Хельсинкских соглашений - ИФ), поддерживать этот дух, развивать многосторонность, создавать более стабильный и мирный мир, думать о будущих поколениях. Нужно большое понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяюсь: со всеми", - подчеркнул понтифик.

папа римский Франциск
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