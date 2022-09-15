Лидеры мировых религий призвали прекратить конфликты и кровопролитие

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры мировых и традиционных религий в четверг приняли итоговую декларацию по итогам съезда в столице Казахстана Нур-Султане, передал корреспондент "Интерфакса".

Документ обнародовала на съезде спецпредставитель англиканской церкви на съезде лидеров мировых и традиционных религий, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс.

В декларации содержится призыв к мировым лидерам "отказаться от всей агрессивной и деструктивной риторики, которая ведет к дестабилизации мира, прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках нашего мира".

"Мы призываем религиозных лидеров и видных политических деятелей из разных уголков мира неустанно развивать диалог во имя дружбы, солидарности и мирного сосуществования", - говорится в документе.

По мнению религиозных лидеров, развязывание любого военного конфликта, создание очагов напряженности и противостояния имеет "эффект домино", который ухудшает международные отношения. "Мы считаем, что экстремизм, радикализм, терроризм и все другие формы насилия и войн, какими бы мотивами и целями они ни прикрывались, не имеют ничего общего с истинной религией и должны быть решительным образом отвергнуты", - отмечается в декларации.

Участники съезда выступили за активное вовлечение лидеров мировых и традиционных религий и видных политических деятелей в процесс урегулирования конфликтов для достижения долгосрочной стабильности.

По данным организаторов съезда, декларация была принята большинством делегатов и будет передана властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она также будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.