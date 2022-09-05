Врач папы римского выступил против его поездки в Россию и на Украину

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заявил, что его лечащий врач выступает против идеи визита понтифика на Украину или в Россию из-за состояния здоровья, сообщается на сайте канала CNN Portugal, которому понтифик дал интервью.

"Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину или в Россию.

Понтифик добавил, что "находится в постоянном контакте" с Москвой и Киевом.

По его словам, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья, в частности, из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду. Лечащий врач понтифика после этого заявил, что ему не следует совершать визиты в другие страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.