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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Врач папы римского выступил против его поездки в Россию и на Украину

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заявил, что его лечащий врач выступает против идеи визита понтифика на Украину или в Россию из-за состояния здоровья, сообщается на сайте канала CNN Portugal, которому понтифик дал интервью.

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"Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину или в Россию.

Понтифик добавил, что "находится в постоянном контакте" с Москвой и Киевом.

По его словам, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья, в частности, из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду. Лечащий врач понтифика после этого заявил, что ему не следует совершать визиты в другие страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.

папа римский Франциск Россия Украина
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