ВОЗ и ЕС сочли вирус оспы обезьян глобальной трансграничной угрозой

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Европейское региональное бюро ВОЗ и Еврокомиссия (ЕК) подтвердили свои совместные усилия по профилактике оспы обезьян, которая угрожает стать эндемичной в Европе, сообщается в опубликованном во вторник в Брюсселе коммюнике.

"Мы являемся свидетелями беспрецедентного распространения ортопоксвируса, вызывающего оспу обезьян, в нашем регионе и во всем мире", - говорится в совместном заявлении директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге и члена ЕК по здравоохранению Стеллы Кириакидис по случаю 72-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

"Этот зоонозный вирус, который ранее был связан только с ограниченным распространением от человека к человеку в неэндемичных странах, теперь представляет собой глобальную трансграничную санитарную угрозу в Европе и чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", - подчеркивается в документе.

В заявлении сообщается, что с начала мая 2022 года в европейском регионе ВОЗ зарегистрировано более 23 тыс. случаев оспы обезьян, из которых более 18 тыс. приходится на ЕС и Европейскую экономическую зону.

"Скоординированные и совместные усилия по реагированию наших европейских национальных и региональных учреждений здравоохранения и властей были очень важными, и теперь мы наблюдаем снижение числа случаев заболевания за последние недели. Мы считаем, что способ предотвратить превращение болезни в эндемическую в нашем регионе – это сначала борьба со вспышками, а затем работа над устойчивым устранением оспы обезьян в Европе, что означает отсутствие устойчивой передачи от человека к человеку", - объясняют Клюге и Кириакидис.

Они пообещали, что Европейская комиссия и ВОЗ продолжат совместную работу, консультируясь с государствами-членами с целью "определить совместные сроки, критерии и индикаторы для предотвращения того, чтобы болезнь стала эндемичной в Европе".