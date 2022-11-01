В ВОЗ заявили о прогрессе в борьбе со вспышкой оспы обезьян

Но в организации пока не намерены отменять режим ЧС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения считают, что удалось добиться некоторого прогресса в борьбе с распространением оспы обезьян среди людей, но ситуация по-прежнему вызывает беспокойство.

"Чрезвычайный комитет признал, что некоторого прогресса удалось достичь в рамках глобальных мер, направленных на борьбу со вспышкой оспы обезьян во многих странах", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ВОЗ.

В нем отмечается, что при этом комитет считает, что обстановка "все еще подпадает под определение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение".

В ВОЗ указали, что по-прежнему есть "причины для беспокойства", в частности из-за появления новых случаев заражения людей этой болезнью в разных странах.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 31 октября с момента вспышки заболевания подтверждено 77,2 тыс. случаев заражения в 103 странах мира, 36 человек скончались впоследствии инфекции.

Наибольшее число случаев оспы обезьян выявили в США, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Колумбии, Перу, Мексике и Канаде.