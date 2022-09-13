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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Военные РФ за сутки не зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки не зафиксировано нарушений режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В ночь на вторник в Ереване сообщили о боях с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и попытках азербайджанской стороны продвинуться по территории Армении. Премьер Никол Пашинян сообщил, что 49 военнослужащих ВС Армении погибли в результате ночных боев.

Со своей стороны в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.

В Секретариате ОДКБ назвали применение силы на армяно-азербайджанской границе неприемлемым и заявили о задействовании механизмов организации для урегулирования конфликта.

Минобороны РФ Нагорный Карабах
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