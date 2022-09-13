Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в ночных боях на границе с Азербайджаном

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Около 50 военнослужащих ВС Армении погибли в результате ночных боев с ВС Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данный момент со стороны министерства обороны Армении уточнено 49 погибших военнослужащих. Но это не окончательная цифра, и информация нуждается в уточнении", - сказал Пашинян, выступая в парламенте республики во вторник.

По его словам, интенсивность боев в настоящее время спала. "Только по одному-двум направлениям сейчас продолжается нападение азербайджанской стороны", - отметил Пашинян.

Он сообщил, что с полуночи ВС Азербайджана предприняли наступательные действия по шести-семи направлениям. "Азербайджан пытается все это представить в качестве ответа на якобы провокации со стороны Армении, но это абсолютно лживая информация", - сказал премьер Армении.

Ранее во вторник в Ереване сообщили о боях с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.