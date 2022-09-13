Что произошло за день: вторник, 13 сентября

Кремль заявил об отсутствии в планах мобилизации, Баку и Ереван сообщили о погибших в боях на границе, Минпросвещения опровергло информацию об учителях из РФ под Харьковом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков сообщил, что в РФ сейчас не рассматривается вопрос о полной или частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что критические высказывания по поводу операции на Украине допустимы, "до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства - это плюрализм". "Но грань весьма и весьма тонкая", - сказал он.

- В Кремле заявили об отсутствии российских учителей среди задержанных в Харьковской области. По данным Минпросвещения РФ, работавшие в регионе учителя находятся на территориях, подконтрольных военным РФ, ЛНР и ДНР. Позднее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что пожелавших покинуть Харьковскую область украинских учителей эвакуировали в Россию.

- Минобороны РФ заявило о массированных ударах по подразделениям ВСУ на всех направлениях; в результате ударов потери украинской стороны за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными.

- Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в ночных боях на границе с Азербайджаном. Премьер-министр Армении отметил, что "это не окончательная цифра". Минобороны Азербайджана заявляет о гибели 50 своих военнослужащих. Вечером во вторник в министерстве обороны РФ заявили, что за сутки в Нагорном Карабахе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

- ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье директора по качеству авиационного завода. По данным службы, мужчина снял на мобильный телефон "фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи" передал материалы сотруднику "Одесского авиационного завода".

- В ЕГЭ включат вопросы по спецоперации на Украине после внесения изменений в учебники, сообщили в Рособрнадзоре.

- Режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. По данным издания Liberation, он прошел процедуру эвтаназии в Швейцарии, где эта практика легализована.

- В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия. Астана была переименована в Нур-Султан по предложению президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года.